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Рада хочет обязать пешеходов и водителей использовать световозвращающие элементы в темное время суток

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которыми хочет обязать пешеходов и водителей использовать световозвращающие жилеты, ленты или наклейки в темное время суток на проезжей части.

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Рада хочет обязать украинцев носить в темное время суток световозвращающие жилеты, ленты или наклейки
Рада хочет обязать украинцев носить в темное время суток световозвращающие жилеты, ленты или наклейки
Фото: depositphotos.com

На заседании 3 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении два законопроекта, которые касаются использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект №2694 об использовании световозвращающих элементов пешеходами поддержал 271 народный депутат при минимально необходимых 226. 

Народные депутаты предложили внести изменения в ст. 17 закона "О дорожном движении" и прописать в ней, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеход обязан находиться на проезжей части дороги (улицы), имея на себе световозвращающие элементы (ленту, жилет или наклейку).

За нарушение этой нормы, согласно законопроекту (он также вносит изменения в ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях), планируют наказывать штрафами в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

Один из соавторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов во время представления документа сказал, что примерно треть ДТП в Украине происходит при участии пешеходов. 

"Цель законопроекта – уменьшить количество аварий с участием пешеходов. Роль световозвращающих элементов очень существенна. Если водитель раньше заметит пешехода, который движется по дороге, то способен быстрее отреагировать  объехать, обогнать или затормозить... Каждый может выбрать любую форму [cветовозвращающего элемента], которая подходит как возрастной, так и видовой деятельности на дороге, ведь доступны различные брелоки, ленты, жилеты, наклейки и тому подобное", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Второй законопроект, №2696, также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении". За него проголосовало 264 депутата. Законопроект предлагает обязать водителей и пассажиров использовать световозвращающие элементы в темное время суток на проезжей части дороги (улицы) вне транспортного средства.

Проект также предлагает ввести ответственность водителей за нарушение правила пользования специальными жилетами с световозвращающими элементами – штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 грн. 

Бакумов сказал, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению в него внесут изменения. В частности, пропишут, что обязательным использование световозвращающих элементов водителями и пассажирами будет за пределами населенных пунктов. 

"Именно на магистралях и трассах. Например, когда автомобиль поломался и стоит на магистрали, где большое скопление автотранспортных средств. Они двигаются с большой скоростью, и потенциально есть угроза жизни и здоровью людей, которые находятся за пределами транспортного средства", – объяснил он. 

Перед этим Рада приняла в первом чтении законопроект №2697, который предусматривает увеличение штрафов для пешеходов за нарушение правил ПДД до 255–680 грн

Теги: Верховная Рада, автомобили, ПДД, дороги, Александр Бакумов
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