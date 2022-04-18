Рада хочет запретить распространение информации об оборонных предприятиях

Законопроект предлагает предоставить военным администрациям полномочия определять перечень предприятий, производящих продукцию, выполняющих работы и оказывающих услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о:

режиме своей работы;

численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха;

объеме и номенклатуре их продукции, работ, услуг.

"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", – отметила Совгиря.

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