Рада хочет запретить распространение информации об оборонных предприятиях

Законопроект предлагает предоставить военным администрациям полномочия определять перечень предприятий, производящих продукцию, выполняющих работы и оказывающих услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о:
"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", – отметила Совгиря.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Верховная Рада 24 марта ввела уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ и вооружения.