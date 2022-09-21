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ПОЛИТИКА

Рада намерена увеличить пограничную полосу вдоль линии госграницы с РФ и Беларусью

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Ранее пограничная зона составляла 30 50 метров
Ранее пограничная зона составляла 30–50 метров
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №7475, который предусматривает увеличение пограничной полосы вдоль линии границы с Беларусью и Россией до двух километров, сообщается на сайте парламента.

Проект поддержали 229 депутатов, против проголосовал один.

Ранее пограничная зона составляла 30–50 метров. После принятия законопроекта в пределах двухкилометровой зоны могут установить специальный разрешительный пограничный режим.

Законопроект также определяет порядок привлечения подразделений ВСУ к усилению охраны госграницы.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач, связанных с усилением охраны границы.

В частности, речь идет о возможности создания застав огневой поддержки, артиллерии и авиационных звеньев, отбора биометрики у всех пересекающих госграницу с проверкой их на блокпостах и распознаванием лиц.

Более того, предлагаемые изменения в ряд профильных законов позволят предотвратить злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину или которые представляют угрозу пограничной безопасности страны.

Контекст:

С 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Захватчики заходили на территорию страны со стороны РФ, Крыма, а также Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, граница, пограничники, война России против Украины
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