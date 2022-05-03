Рада намерена ввести штрафы за оскорбление полицейских, военных и пограничников при исполнении ими служебных обязанностей

Как указано в пояснительной записке, авторы законопроекта предлагают повысить штрафы за мелкое хулиганство. Сейчас штраф составляет 51 – 119 грн. Нардепы хотят повысить его до 170 – 510 грн.

Кроме этого, проект закона предлагает внести изменения в отдельные положения ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст. 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Нардепы хотят установить ответственность за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей, а так же военнослужащего и члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы во время охраны ими общественного порядка.

Так, за публичное оскорбление военнослужащего или пограничника при исполнении ими служебных обязанностей, связанных с охраной государственной границы, суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне или осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу Украины или на КПВВ, предлагается ввести штраф от 20 до 40 необлагаемые минимумы доходов граждан (340-680 грн) или общественные работы на срок от 20-ти до 30 часов. Такое же наказание предлагается ввести за публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка.