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ПОЛИТИКА

Зеленский обратился к Раде: Сегодня у нас одна партия, одна фракция – Украина

Зеленский назвал парламент "частью большой украинской армии"
Зеленский назвал парламент "частью большой украинской армии"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду к соблюдению в своей работе "мудрого рационализма и здорового национализма".

Об этом глава государства заявил 3 мая, выступая впервые после нападения РФ в парламенте Украины. Текст речи Зеленского опубликовал Офис президента.

Глава Украинского государства отметил, что за почти 10 недель от начала полномасштабного вторжения РФ обращался к парламентам многих стран.

"Но не обращался к вам. Это не пренебрежение, а наоборот, большое доверие. Вы тут. Вы прекрасно знаете, что происходит в нашем государстве, и прекрасно знаете, что делать, – сказал Зеленский. – Вы – народные депутаты величайшего государства в современном мире!.. Я думаю, мелочи, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда. Повестка дня Верховной Рады очевидна. Ключевое слово – "порядок". Потому что нет времени на спам, на ссоры и пиар – вас и так все знают. Я думаю, важен мудрый рационализм и здоровый национализм".

Президент назвал парламент "частью большой украинской армии", а его фронтом – "законодательное поле", на котором депутаты должны работать для победы страны в режиме 24/7.

"Без выходных, без лишних эмоций, лозунгов и тому подобного. Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единая, сильная, независимая. И все, что ей не помогает или – не дай бог, хуже – вредит, ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, есть две причины, которые оправдывают отсутствие нардепа в Раде во время войны – его работа за границей либо в регионах ради интересов государства или его смерть ради интересов государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/389641409752230/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский выступал в Раде после видеообращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава правительства Соединенного Королевства, в частности, заявил, что уверен в победе Украины в войне против РФ. Премьер Великобритании также объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

Зеленский поблагодарил Великобританию за военную и гуманитарную помощь Киеву, а также за введенные против РФ санкции и содействие в расследовании военных преступлений России в Украине.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, война, депутаты, народные депутаты, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, президент, работа, нардеп
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