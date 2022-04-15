Рада назначила Стрельца министром защиты окружающей среды

Стрелец был врио министра окружающей среды с ноября Фото: mepr.gov.ua

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

За назначение Стрельца проголосовали 285 нардепов, 55 воздержались, против не голосовал никто.

3 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Абрамовского с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В тот же день Кабмин назначил Стрельца врио главы ведомства. До этого он работал заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, еще раньше – занимал разные должности в Днепропетровской ОГА.