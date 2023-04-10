Рада отменила НДС и пошлины на ввоз товаров для обороны

Депутаты приняли законопроекты, которые освобождают от налога товары для безопасности и обороны Фото: rada.gov.ua

Законопроект №9061 поддержали 312 депутатов, №9062 – 313.

От налогообложения освобождаются товары, принадлежащие Министерству обороны Украины, Вооруженным силам Украины, а также законным военным формированиям, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями.

В частности, речь идет о порохе, взрывчатых веществах, специальной химии для производства боеприпасов, средствах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, автомобилях специального назначения, радиолокационных станциях, мобильных ремонтных мастерских, используемых в оборонных целях, военных кораблях и катерах.

Также освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.