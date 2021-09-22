ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение украинцев жильем

За принятие постановления проголосовали 343 нардепа
За принятие постановления проголосовали 343 нардепа
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины 22 сентября приняла в целом проект постановления №5251 "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За принятие постановления проголосовали 343 нардепа. Постановление поручает Кабмину Украины в трехмесячный срок проанализировать состояние обеспечения граждан жильем, а также наличие средств, необходимых для этого.

В тексте постановления говорится, что депутаты поручили правительству собрать информацию о среднем и максимальном сроке пребывания на учете граждан и динамике продвижения жилищной очереди с 1991 года, а также статистику получения жилья за последние 10 лет.

По результатам этого анализа ожидается разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.

Во время обсуждения постановления нардеп от "Европейской солидарностиАлексей Гончаренко отметил, что в документе идет отсылка к жилищному кодексу времен СCCР.

"Мы до сих пор не декоммунизировали наше законодательство. 30 лет отпраздновали со Дня Независимости Украины, а все ссылаемся на законодательство УССР", – добавил он. 

С ним согласился бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Деньги надо выделять, госпрограмма должна появиться. А для того, чтобы она появилась, надо заменить старый жилищный кодекс. Кстати президент [Украины Владимир Зеленский] поручил разработать его", – отметил он. 

Перед голосованием за проект постановления первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук согласился с инициативой нескольких нардепов декоммунизировать жилищный кодекс Украины. 

"Я абсолютно согласен и надеюсь, что зал в едином порыве поддержит во втором чтении закон о десоветизации украинского законодательства, в котором одним из пунктов является изменение жилищного кодекса УССР, а также предоставление конкретного поручения Верховной Раде на разработку соответствующего проекта с четко зафиксированными шагами", – сказал он. 

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", предусматривающей удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем доходов получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

Теги: депутаты, Алексей Гончаренко, Алексей Кучеренко, Владимир Зеленский, жилье, украинцы, голосование, очереди, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Хочет показать себя в роли жертвы". Известный хореограф прокомментировал слова Зарицкой о его отказе выступать с ней на "Танцах со звездами"
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Не всем по бюджету". Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Помню, как рассек лоб о багажник". Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Сексуальная леди", "Красивое начало, ждем" Анна Седокова в глубоком декольте прошлась под дождем
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Идеально", "Журнал для шлюх. Позор". Maruv с обнаженной грудью появилась на обложке российского Playboy
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS