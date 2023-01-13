Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые должны помочь в развитии криптоактивов

Оба принятых в первом чтении законопроекта являются евроинтеграционными Фото: depositphotos.com

Проект №6447 предлагает внести изменения в статьи 115, 177, 179 Гражданского кодекса Украины. Эти изменения определяют, что объекты гражданских прав могут существовать в цифровой среде, а также вводят понятие "цифровой вещи".

Согласно законопроекту, цифровая вещь – это благо, которое создается и существует исключительно в цифровой среде и имеет имущественную ценность.

Проект№6576 дает определение понятию "цифровой контент" – это любая информация, в том числе сведения и данные в цифровой форме, независимо от того, являются ли они объектами права интеллектуальной собственности.

Документ определяет сферу гражданских правоотношений, на которые распространяются его положения. Также он выделяет критерии соответствия цифрового контента или цифровой услуги условиям заключенного договора.

Кроме того, проект устанавливает правовые последствия непредоставления контента/услуги по договору, а также несоответствия предоставленного контента/услуги требованиям, предусмотренным законом.

Также законопроект определяет основания и правовые последствия отказа от договора, по которому предоставляется цифровой контент или цифровая услуга.

Оба принятых в первом чтении законопроекта являются евроинтеграционными.