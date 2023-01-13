"Легализуем электронные деньги". Рада приняла во втором чтении законопроект о налогообложении платежных систем

Законопроект проходил в Раде по сокращенной процедуре Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Парламент поддержал во втором чтении №4366 о налогообложении платежных систем. [...] Там много позитивных новаций для развития cashless-расчетов в Украине, но из наиболее интересного и инновационного: легализуем электронные деньги и приравниваем счета электронных кошельков к счетам банков; можно платить электронными деньгами налоги", – написал он.

Нардеп объяснил, что "будет возможность и коммуналку электронными деньгами оплатить", если их примет поставщик услуг.

Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, его поддержал 231 народный депутат при необходимых 226-ти.

Документ был принят за основу с сокращенным сроком подготовки 16 августа 2022 года.