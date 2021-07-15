ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла за основу законопроект об электронной регистрации места жительства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сменить прописку в случае принятия законопроекта можно будет онлайн
Сменить прописку в случае принятия законопроекта можно будет онлайн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на внеочередном заседании 15 июля приняла в первом чтении законопроект №5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержал 251 нардеп при минимально необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, сейчас процедура смены регистрации места жительства является "архаичной и осложненной".

"Для регистрации места проживания необходимо собрать три – пять документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг", – говорится в документе.

Законопроект предлагает ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме, закрепить электронный реестр в качестве единственного источника информации о месте жительства.

"Сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления; нет необходимости посещать органы регистрации или центры предоставления админуслуг", – указано в записке.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места проживания и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале "Дія", а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения "Дія" замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, прописка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS