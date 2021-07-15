Рада приняла за основу законопроект об электронной регистрации места жительства

Сменить прописку в случае принятия законопроекта можно будет онлайн Фото: depositphotos.com

Законопроект поддержал 251 нардеп при минимально необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, сейчас процедура смены регистрации места жительства является "архаичной и осложненной".

"Для регистрации места проживания необходимо собрать три – пять документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг", – говорится в документе.

Законопроект предлагает ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме, закрепить электронный реестр в качестве единственного источника информации о месте жительства.

"Сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления; нет необходимости посещать органы регистрации или центры предоставления админуслуг", – указано в записке.