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ПОЛИТИКА

Рада приняла закон о десоветизации админустройства Украины. Он отменяет понятие пгт и вводит – поселения

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Как говорят в Раде, под категорию поселений подпадают в том числе временные мобильные городки. На фото такой городок во Львове
Как говорят в Раде, под категорию поселений подпадают в том числе временные мобильные городки. На фото – такой городок во Львове
Фото: tvoemisto.tv

Верховная Рада на заседании 28 июля приняла в целом законопроект №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", информация об этом указана в карточке законопроекта.

Соответствующий закон принят и уже готовится к оформлению, говорится в карточке. 

Как рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, во втором чтении инициативу поддержали 262 нардепа.

На правительственном портале, посвященном реформе децентрализации, проинформировали, что этот законопроект предлагает убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов административно-территориального устройства, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков, сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, а также упростить процедуры установления границ населенных пунктов. 

Инфографика: decentralization.gov.ua
Инфографика: decentralization.gov.ua

Согласно закону, городом будет считаться населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тыс. человек, поселком – населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тыс. человек, селом – населенный пункт с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек.

Инфографика: decentralization.gov.ua
Инфографика: decentralization.gov.ua

Геращенко рассказала, что инициатива отменяет понятие "поселок городского типа" – пгт. Такого термина нет в принятом законе. Также закон вводит новое понятие – "поселение". Так будет называться компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, которое не имеет устойчивого состава населения. 

"Поселения могут стать основой для села, поселка, или города, или части какого-либо населенного пункта. Поэтому, жители пгт, не удивляйтесь, как за пару месяцев вы уже будете жить в поселениях", – отметила нардеп.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что этот закон упрощает процедуру установления и изменения границ населенных пунктов. 

Говоря о поселениях, нардеп от этой фракции Виталий Безгин пояснил, что де-факто они уже существуют во многих общинах.

"Преимущественно это бывшие дачные кооперативы, а также временные мобильные городки, где живут вынужденно перемещенные лица. Из-за войны таких поселений будет становиться больше, и их нужно интегрировать в жизнь общины", – рассказал он.

Безгин также рассказал, что с момента вступления в силу закона все города республиканского и областного значения, а также поселки городского типа будут отнесены к категории города, села и поселки и дальше останутся в своей категории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Ирина Геращенко, децентрализация, закон, законопроект, перемещенные лица, реформа, переименование, Виталий Безгин
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