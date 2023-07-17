"Когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать". Арахамия анонсировал меры против местных властей из-за неоправданных закупок во время войны

По его словам, в Украине назревает серьезное недовольство, вызванное информацией "о барабанах, стадионах и люксовых овощерезках".
Глава фракции СН считает, что подобные действия дестабилизируют общество, которое "живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее". Находящиеся на фронте украинские защитники "просто шокированы этими новостями", считает Арахамия.
"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление", и распространять другие похожие месседжи", – заявил глава фракции.
Он назвал свой пост "последним предупреждением" перед тем, как парламент внесет соответствующие законодательные ограничения на период военного положения.
Заявление Арахамии появилось на фоне нескольких скандалов, связанных с закупками товаров в Киеве. В июне разразился скандал из-за информации о том, что Днепровская райгосадминистрация заказала для укрытия 300 кожаных барабанов за 890 тыс. грн. В описании тендера на Prozorro было указано, что инструменты предназначены "для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". После критики районное управление образования сообщило об отмене закупки барабанов, "учитывая общественный резонанс и огласку в СМИ, неприятие общественностью новых методик снятия психологической нагрузки и стресса, предотвращения развития посттравматических стрессовых расстройств у детей в период военного положения".
После скандала с барабанами СМИ обнаружили еще несколько подозрительных закупок. Например, в декабре 2022-го Днепровская РГА объявила тендер на закупку 12 овощерезок более чем на 1,5 млн грн. А месяцем ранее, в ноябре, закупить кулинарное оборудование решили в художественном лицее "Смена" в том же Днепровском районе. Учебное заведение объявило тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения" в количестве двух штук. Под таким оборудованием чиновники имели в виду многофункциональные сковороды iVario Pro 2-S. Стоимость одной такой сковороды составляет 725 тыс. грн, однако закупка двух сковородок обошлась лицею в 1,2 млн грн.
В Киевской городской прокуратуре сообщили "Украинской правде", что столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств, которые касаются приобретения дорогостоящих товаров "сомнительной необходимости" для укрытий Киева.
После скандала президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Бабия с должности главы Днепровской районной администрации.