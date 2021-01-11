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Рахманин о провалах в гособоронзаказе Украины: Деньги неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются

Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин сказал, что контракты с поставщиками военных товаров срываются потому, что деньги поздно поступают на счета оборонных ведомств.

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Минобороны докладывало о выполнении гособоронзаказа на 99,5%
Минобороны докладывало о выполнении гособоронзаказа на 99,5%
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Бюджетные средства, которые выделили на государственный оборонный заказ Украины (ГОЗ) в прошлом году, использовались неэффективно. Такое мнение выразил в интервью "Обозревателю" 11 января народный депутат Украины от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин.

"Речь идет о больших деньгах, которые даже если и не разворовываются, неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются", – заявил он. 

Одна из самых распространенных причин, почему контракты срываются, заключается в том, что деньги поздно поступают на счета и не в полном объеме, сказал нардеп. 

"Деньги, если их не успевают "перебросить", возвращаются на казначейские счета. Для государственного бюджета в целом это хорошо, но для обороны и безопасности страны – это беда", – заключил Рахманин. 

Он привел пример неэффективных трат бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ (ОКР).

"Появляется, к примеру, предложение создать... инновационный подстаканник для чайного стакана. Приходят люди, которые с документами, чертежами, цифрами доказывают, что это вполне реально и крайне важно. Аргументированно и убедительно. Конечный результат обещают за три года. Проходит три года. И выясняется, что даже образца нет, из пяти запланированных этапов прошло два с половиной. Объясняют: "Минфин вовремя деньги не переводил, субподрядчик подвел, материалы подорожали. Давайте продолжим эти ОКР еще на год. Ну столько денег потратили, не ставить же на них крест! Мы можем показать шесть томов наработанной документации! Нам надо еще немного времени и немного денег". ОКР продолжают еще на год. Потом еще. И еще", – рассказал нардеп об одной из схем.

ОКР могут длиться десятилетиями и завершиться безрезультатно, хотя на них выделялись крупные суммы денег, добавил Рахманин. Причем никто не узнает, получилось ли это по объективным причинам или "изначально был способ подоить оборонный бюджет", отметил он.

По мнению Рахманина, заказывать оборонное исследование должно государство под конкретную концепцию развития армии. Оно же обязано жестко следить за процессом. Другая схема хищений реализуется непосредственно на закупках товаров.

"Приходит в начале года заказчик и говорит: нам очень нужно 100... кофейных чашек. – Точно нужны? – Точно. Вот вам аналитика, справки, заключения специалистов, которые доказывают, что без этих чашек нашей безопасности каюк! Приближается конец года. Заказчик говорит: – Знаете, мы не смогли купить чашечки. Очень хотели, но не купим. Потому что, оказывается, их нам не продают там, где мы хотели. А там, где можем купить, не то качество. И посредник много хочет. И коронавирус все процессы тормозит. Но у нас же деньги все равно остаются? Не потратим до 31 декабря – сгорят. Давайте купим на эти деньги... чайные стаканы. Они точно есть. По той же цене. – Так а зачем вам чайные стаканы? – Ну, кофейные чашечки точно были бы куда более полезны, но лучше так, чем никак", – рассказал он.

Возможностей и прав на исследование всех обстоятельств подобных закупок нет. Обнародование любой информации, связанной с ГОЗ, является правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность, пояснил Рахманин.

"Я не имею права даже подтвердить или опровергнуть информацию, которую обнародовали журналисты или блогеры", – резюмировал депутат.

Министр обороны Украины Андрей Таран в конце декабря прошлого года отчитывался о выполнении ГОЗ на 99,5%

В начале декабря главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для Вооруженных сил Украины, в частности закупку ракетного комплекса "Нептун".

Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 февраля 2020 года предусмотрел на выполнение годового гособоронзаказа 25,848 млрд грн, на 16% больше, чем в 2019 году.

Теги: бюджет, Сергей Рахманин, ВСУ, Андрей Таран, хищения, гособоронзаказ
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