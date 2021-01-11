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Рахманин назвал виновных в срыве гособоронзаказа в Украине

Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин сказал, что в срыве поставок оборонной продукции виновато большое количество участников этого процесса. Он считает, что у должностных лиц Минобороны, Министерства экономического развития и торговли Украины и Укроборонпрома "есть о чем спросить".

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Рахманин убежден, что министр обороны Украины Андрей Таран не на своем месте
Рахманин убежден, что министр обороны Украины Андрей Таран не на своем месте
Фото: Голос / Facebook

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) который в начале года согласовал профильный комитет Верховной Рады Украины, выполнен не был. Конкретное количество изделий не изготовлено и определенный объем услуг не предоставили, заявил в интервью "Обозревателю" 11 января народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин.

Одной из причин этого Рахманин считает затягивание принятия Стратегии национальной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил ее 14 сентября

"Это затормозило процесс написания других важных документов. Но проблема не только во времени, но и в подходах. Люди, которые отвечают за безопасность и оборону, обязаны смотреть далеко вперед и должны генерировать смыслы", – полагает депутат.

Министр обороны Украины Андрей Таран, по убеждению Рахманина, не на своем месте из-за того, что он "слишком большой прожектер и слишком плохой организатор для такой важной и чувствительной должности".

Депутат привел несколько примеров того, как в Украине не выполнили ГОЗ в 2020 году. 

"В начале года некая структура заказывает 100 карандашей. Ближе к концу года выясняется, что производитель или экспортер в состоянии поставить только 20. В заказ вносятся изменения. Цифра 100 меняется на 20. Когда 20 карандашей попадают к потребителю, заказчик, то есть министерство, радостно отчитывается – ГОЗ выполнили. С их точки зрения – да. С моей – нет. Потому что "выполнили" – это 100, которые обещали в марте, а не 20, которые со скрипом поставили в декабре. Тем более, что потребителю нужны не 20 и даже не 100, а гораздо больше", – рассказал он. 

Другой пример Рахманин привел с производством вилок.  

"Заказали производство 30 вилок. Срок поставки – конец текущего года. В ноябре говорят: не можем, не успеваем. Выполнение контракта переносится на следующий год, в содержание ГОЗ опять же вносятся изменения. Министерство отчитывается: "Нас обвиняют, что мы сорвали поставки "вилок". Это ложь и инсинуации. Контракт профинансирован, "вилки" производятся, ГОЗ не сорван", – сказал нардеп. 

На вопрос журналиста, кто виноват в срыве поставок оборонной продукции, Рахманин пояснил, что в этом процессе очень много участников и каждый виноват понемногу.

"Кто-то вовремя не выделил средства. Кто-то несвоевременно их освоил. Кто-то не прописал условия проведения конкурса. Кто-то не выяснил, есть ли у производителя необходимые мощности, а у конструкторского бюро – необходимые специалисты. Кто-то не проверил, есть ли у посредника лицензия. Кто-то не убедился в надежности иностранного контрагента. Минобороны, Министерство экономического развития и торговли, Укроборонпром – в каждой из этих структур есть люди, которые делали и делают многое для того, чтобы контракты выполнялись, несмотря на все объективные и субъективные сложности. Но у каждой из этих структур есть о чем спросить. С другой стороны, каждая сторона приводит множество аргументов в свою пользу, и каждая намекает, что виноват другой", – объяснил глава оборонного комитета.

Таран в конце декабря прошлого года отчитывался о выполнении ГОЗ на 99,5%

В начале декабря главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для Вооруженных сил Украины, в частности закупку ракетного комплекса "Нептун".

Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 февраля 2020 года предусмотрел на выполнение годового гособооронзаказа 25,848 млрд грн, на 16% больше, чем в 2019 году.

Теги: Укроборонпром, Сергей Рахманин, оборона, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, гособоронзаказ
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