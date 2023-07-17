ЕС профинансирует создание и работу портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины

По его данным, работу над проектом уже начали Центр экономической стратегии, Институт экономических и политических исследований и ОО "Технологии Прогресса". Результатом должно стать создание системы независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.

Находящаяся в разработке онлайн-платформа Вig Recovery Portal позволит:

вести открытую базу проектов восстановления, которые реализуют государство, общины, доноры и благотворители;

мониторить расходы по этим проектам из открытых источников;

анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные недостатки;

привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов восстановления через механизм обратной связи.

В представительстве ЕС отметили, что новый портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с коалицией RISE. Также Big Recovery Portal будет интегрирован с системой е-закупок Prozzoro, базой данных разрушенных в ходе российской агрессии объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных, говорится в сообщении.