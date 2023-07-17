ГОРДОН
 
 
МИР

ЕС профинансирует создание и работу портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евросоюз создаст независимый от правительства мониторинг расходов бюджетных и донорских средств
Евросоюз создаст независимый от правительства мониторинг расходов бюджетных и донорских средств
Фото: ЕРА

Европейский союз выделил средства на создание и функционирование онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля использования международной помощи на восстановление Украины. Об этом 17 июля сообщило представительство ЕС в Украине.

По его данным, работу над проектом уже начали Центр экономической стратегии, Институт экономических и политических исследований и ОО "Технологии Прогресса". Результатом должно стать создание системы независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств. 

Находящаяся в разработке онлайн-платформа Вig Recovery Portal позволит:

  • вести открытую базу проектов восстановления, которые реализуют государство, общины, доноры и благотворители;
  • мониторить расходы по этим проектам из открытых источников;
  • анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные недостатки;
  • привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов восстановления через механизм обратной связи.

В представительстве ЕС отметили, что новый портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с коалицией RISE. Также Big Recovery Portal будет интегрирован с системой е-закупок Prozzoro, базой данных разрушенных в ходе российской агрессии объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных, говорится в сообщении.

Контекст:

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

В Офисе президента 12 июля сообщили, что сейчас ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, оценивается уже в $750 млрд. В ОП пояснили, что проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). Он предусматривает оперативное восстановление критически важной инфраструктуры и жилья на деоккупированных территориях. Общий бюджет Fast Recovery Plan составляет около $17,4 млрд.

15 июля министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что из всех финансовых обязательств партнеров Украины только $3,87 млрд отвечают задачам быстрого восстановления страны. Общая потребность в средствах на несрочное восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд, сказал он.

Теги: финансовая помощь, Евросоюз, расходы, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
Галина ГРИШИНА
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
Галина ГРИШИНА
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
Галина ГРИШИНА
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Галина ГРИШИНА
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Галина ГРИШИНА
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (426144)
2
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (399437)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (189354)
4
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (144730)
5
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (96669)
6
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным и сделал презентацию (78948)
7
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (58156)
8
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (47963)
 
 
 
 