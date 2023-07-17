ЕС профинансирует создание и работу портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины

По его данным, работу над проектом уже начали Центр экономической стратегии, Институт экономических и политических исследований и ОО "Технологии Прогресса". Результатом должно стать создание системы независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.
Находящаяся в разработке онлайн-платформа Вig Recovery Portal позволит:
В представительстве ЕС отметили, что новый портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с коалицией RISE. Также Big Recovery Portal будет интегрирован с системой е-закупок Prozzoro, базой данных разрушенных в ходе российской агрессии объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных, говорится в сообщении.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.
В Офисе президента 12 июля сообщили, что сейчас ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, оценивается уже в $750 млрд. В ОП пояснили, что проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). Он предусматривает оперативное восстановление критически важной инфраструктуры и жилья на деоккупированных территориях. Общий бюджет Fast Recovery Plan составляет около $17,4 млрд.
15 июля министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что из всех финансовых обязательств партнеров Украины только $3,87 млрд отвечают задачам быстрого восстановления страны. Общая потребность в средствах на несрочное восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд, сказал он.