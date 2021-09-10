Рада приняла закон против дискриминации по признаку пола в рекламе

Документ во втором чтении поддержало 307 народных депутатов.

"Законом усовершенствовано правовое регулирование в области рекламы по противодействию дискриминации по признаку пола, что отвечает обязательствам Украины в соответствии с Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", – отметили на сайте парламента.

Депутаты внесли изменения в закон Украины о рекламе, дав определение понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также усилили ответственность за нарушение законодательства о рекламе.