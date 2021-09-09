Рада в первом чтении приняла законопроект о реформе Нацбанка

За документ проголосовали 249 депутатов, против – 21, воздержались 67, не голосовали 26 нардепов.
Целью законопроекта является совершенствование действующих положений закона о Национальном банке Украины и приведение их в соответствие с мировой практикой, отмечается в пояснительной записке к документу.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что принятием проекта закона завершается реформа первого уровня банковской системы.
Законопроект предполагает:
Документ также предусматривает изменения в части управления золотовалютным резервом, взаимодействия регулятора с Кабинетом Министров Украины.