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ПОЛИТИКА

Рада приняла законопроект об открытости зарплат руководства госпредприятий

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Законопроект о раскрытии зарплат руководства госпредприятий поддержали 324 нардепа
Законопроект о раскрытии зарплат руководства госпредприятий поддержали 324 нардепа
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3952 об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 324 нардепа, трое были против, 17 воздержались, 19 не голосовали.

Проект предусматривает изменения в законы Украины "О защите персональных данных" и "О доступе к публичной информации".

Он предлагает обеспечить доступ к информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда руководителей и заместителей глав государственных предприятий и организаций, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине.

Этих юридических лиц предлагают отнести к распорядителям публичной информации, из чего следует, что соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Теги: Верховная Рада, Украина, зарплата, депутаты, чиновники
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