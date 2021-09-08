Рада приняла законопроект об открытости зарплат руководства госпредприятий

Законопроект поддержали 324 нардепа, трое были против, 17 воздержались, 19 не голосовали.

Проект предусматривает изменения в законы Украины "О защите персональных данных" и "О доступе к публичной информации".

Он предлагает обеспечить доступ к информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда руководителей и заместителей глав государственных предприятий и организаций, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине.

Этих юридических лиц предлагают отнести к распорядителям публичной информации, из чего следует, что соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.