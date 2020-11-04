Рада приняла за основу законопроект, вносящий в госкадастр сведения о государственной границе Украины

Украина заключила международные договоры по вопросам государственной границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, Беларусью и Россией.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины". За него проголосовали 276 депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Принятие такого законопроекта обновит состав сведений государственного земельного кадастра о государственной границе. В частности, документ позволит внести в него сведения о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации), сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, в государственный земельный кадастр вносятся такие сведения о государственной границе Украины:

полные названия сопредельных государств;

графическое изображение линии государственной границы;

координаты пограничных знаков и поворотных точек;

информация о документах, на основании которых установлена государственная граница.

На сегодня Украина заключила соответствующие международные договоры по вопросам государственной границы с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, Беларусью и Россией.

"Существует необходимость внесения в государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (с Польшей и Румынией), редемаркации (со Словацкой Республикой и Венгрией) и делимитации (с Республикой Беларусь, Республикой Молдова и Российской Федерацией)", – говорится в записке.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что законопроект вносит изменения в статьи 12, 21, 32, 36 закона Украины "О государственном земельном кадастре", а также в статьи 9, 20, 25, 42, 67 закона Украины "О землеустройстве" по документации землеустройства.

Законопроект исключает из числа видов документации по землеустройству техническую документацию по землеустройству по определению и установлению госграницы на местности.