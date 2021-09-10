Рада создала комиссию для расследования действий руководства Госкосмоса

Украина потратила на космические проекты около $2 млрд, ни один из них не был завершен, заявили в Раде Фото: depositphotos.com

Постановление поддержал 281 депутат. Комиссию возглавил народный депутат от "Батьківщини" Сергей Тарута.

В пояснительной записке постановления отметили, что Украина за последние 20 лет потратила на проекты в космической отрасли около $2 млрд, ни один из этих проектов не был завершен.

"Украина не имеет спутника на орбите. Из 33 предприятий, которые были в подчинении Госкосмоса, осталось девять", – заявили авторы документа.

Основными задачами ВСК в документе назвали:

расследование возможных противоправных действий во время реализации проектов "Либідь" и "Циклон–4";

расследования возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами Госкосмоса, в том числе в рамках реализации целевых научно-технических космических программ, управлении государственными предприятиями;

определение причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и неисполнение обязанностей, возложенных на Госкосмос;

расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;

расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли;

установление фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий в космической отрасли, а также их ненадлежащей защиты.