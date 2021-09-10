Рада создала комиссию для расследования действий руководства Госкосмоса

Постановление поддержал 281 депутат. Комиссию возглавил народный депутат от "Батьківщини" Сергей Тарута.
В пояснительной записке постановления отметили, что Украина за последние 20 лет потратила на проекты в космической отрасли около $2 млрд, ни один из этих проектов не был завершен.
"Украина не имеет спутника на орбите. Из 33 предприятий, которые были в подчинении Госкосмоса, осталось девять", – заявили авторы документа.
Основными задачами ВСК в документе назвали:
В 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию РКК "Циклон-4" для запусков с приэкваториального космодрома Алкантара. Украина должна была разработать ракету-носитель и подготовить производственную базу для ее создания. От Бразилии требовалось создать инфраструктуру космодрома.
Стоимость проекта оценивалась в $488 млн. Первый пуск ракеты "Циклон-4" с космодрома Алкантара планировался на конец 2014 года. В мае 2015 года бразильская сторона заморозила ход работ по проекту.
Первый украинский спутник связи "Либідь" должны были запустить в 2011-2012 годах. Программа обошлась Украине почти в $300 млн, это были кредитные средства и выданные канадским Госагентством под гарантии правительства Украины. Спутник находится в России, за его хранение Украина платит 1 млн грн каждый месяц, отметило LB.ua.
"Украинский-бразильский проект "Циклон–4" также закончился провалом. Соглашение, предусматривающее запуск украинских ракет с космодрома в Бразилии, было денонсировано в 2016 году. По тогдашней оценке КБ "Южное", ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора Бразилией, мог достичь $ 805 млн", – отметили в публикации.