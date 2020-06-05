Рада создала комиссию по защите прав инвесторов

Созданная Верховной Радой временная специальная комиссия будет разрабатывать законопроекты, которые направлены на защиту прав инвесторов, а также рассматривать жалобы бизнеса.

На заседании 5 июня Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проект постановления №2601 отдали свои голоса 319 депутатов.

Целью ее работы указаны защита прав инвесторов, разработка необходимых для этого законодательных инициатив, налаживание парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами "для создания беспрепятственных условий для привлечения инвестиций".

Члены комиссии планируют проводить парламентские слушания по поводу нарушения прав бизнеса в судах, органами местного самоуправления, исполнительной власти и правоохранителями.

Возглавила ВСК народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, ее заместителем стал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. В состав комиссии вошли еще 11 депутатов:

Алексей Красов ("Слуга народа");

Андрей Костин ("Слуга народа");

Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Владлен Неклюдов ("Слуга народа");

Галина Михайлюк ("Слуга народа");

Сергей Ионушас ("Слуга народа");

Артем Культенко ("Слуга народа");

Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Андрей Николаенко ("Батьківщина");

Лариса Билозир (группа "Партия "За майбутнє");

Роберт Горват (группа "Довіра").

В работе комиссии не будет участвовать только одна фракция – "Европейская солидарность". В регламентном комитете сообщили, что она не предложила своих кандидатов.

"Сегодня, во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом во всем мире, инвестиции нужны нашей стране, как воздух. Не кредиты, не МВФ, а именно инвестиции – внешние и внутренние – спасут экономику нашей страны. Привлечение инвестиций должно быть приоритетом всех ветвей власти", – сказала Янченко.

Она рассказала, что работа ВСК будет происходить по двум направлениям: создание благоприятного для инвесторов законодательства и рассмотрение жалоб бизнеса.

"Одной из первых законодательных инициатив ВСК будут два законопроекта, которые направлены на преодоление рейдерства", – сказала народный депутат.

Комиссия создана на один год. Согласно принятому постановлению, не позднее чем через шесть месяцев она должна предоставить отчет о своей работе.

Сейчас в рейтинге Doing Business, который определят легкость ведения бизнеса, Украина находится на 64-м месте. В правительстве заявили, что его цель, чтобы Украина оказалась в топ-30 рейтинга.