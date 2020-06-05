Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада создала комиссию по защите прав инвесторов

Созданная Верховной Радой временная специальная комиссия будет разрабатывать законопроекты, которые направлены на защиту прав инвесторов, а также рассматривать жалобы бизнеса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За создание комиссии проголосовало 319 депутатов
За создание комиссии проголосовало 319 депутатов
Фото: rada.gov.ua

На заседании 5 июня Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

За соответствующий проект постановления №2601 отдали свои голоса 319 депутатов. 

Целью ее работы указаны защита прав инвесторов, разработка необходимых для этого законодательных инициатив, налаживание парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами "для создания беспрепятственных условий для привлечения инвестиций".

Члены комиссии планируют проводить парламентские слушания по поводу нарушения прав бизнеса в судах, органами местного самоуправления, исполнительной власти и правоохранителями.

Возглавила ВСК народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, ее заместителем стал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. В состав комиссии вошли еще 11 депутатов:

  • Алексей Красов ("Слуга народа");
  • Андрей Костин ("Слуга народа");
  • Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");
  • Владлен Неклюдов ("Слуга народа");
  • Галина Михайлюк ("Слуга народа");
  • Сергей Ионушас ("Слуга народа");
  • Артем Культенко ("Слуга народа");
  • Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
  • Андрей Николаенко ("Батьківщина");
  • Лариса Билозир (группа "Партия "За майбутнє");
  • Роберт Горват (группа "Довіра"). 

В работе комиссии не будет участвовать только одна фракция – "Европейская солидарность". В регламентном комитете сообщили, что она не предложила своих кандидатов. 

"Сегодня, во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом во всем мире, инвестиции нужны нашей стране, как воздух. Не кредиты, не МВФ, а именно инвестиции – внешние и внутренние – спасут экономику нашей страны. Привлечение инвестиций должно быть приоритетом всех ветвей власти", – сказала Янченко. 

Она рассказала, что работа ВСК будет происходить по двум направлениям: создание благоприятного для инвесторов законодательства и рассмотрение жалоб бизнеса. 

"Одной из первых законодательных инициатив ВСК будут два законопроекта, которые направлены на преодоление рейдерства", – сказала народный депутат. 

Комиссия создана на один год. Согласно принятому постановлению, не позднее чем через шесть месяцев она должна предоставить отчет о своей работе.

Сейчас в рейтинге Doing Business, который определят легкость ведения бизнеса, Украина находится на 64-м месте. В правительстве заявили, что его цель, чтобы Украина оказалась в топ-30 рейтинга

Теги: Верховная Рада, инвестиции, парламент, Дмитрий Наталуха, Роберт Горват, Андрей Николаенко, Галина Янченко, Артем Культенко, Галина Михайлюк, нардеп Андрей Костин, Сергей Ионушас, Ярослав Железняк, Лариса Билозир, Алексей Красов, Владлен Неклюдов, Игорь Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS