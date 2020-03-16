Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля

Экономический эгоизм стал постоянным и даже в некоторой степени господствующим трендом

Инвестиционное поле Украины должно соответствовать национальным интересам в сфере безопасности и обороны.

Недавно в Соединенных Штатах произошло одно довольно важное событие именно для Украины. Что же, собственно, произошло?

Речь идет о том, что межведомственный комитет по вопросам иностранных инвестиций США (Committee on Foreign Investment) ввел ряд дополнительных правил в отношении регулирования иностранных инвестиций, которые вступили в силу 13 февраля. Они будут применяться к сферам, которые могут иметь потенциальное влияние на национальную безопасность и оборону США и будут вводиться в соответствии с законом об оценке риска в сфере инвестиций, принятым Конгрессом в 2018 году (Foreign Investment Risk Review Modernization Act) .

Исходя из экспертных оценок, эти правила будут касаться ряда так называемых чувствительных отраслей, от которых сегодня зависит жизнедеятельность любой современной страны: производство товаров оборонного и двойного назначения, оборудования для ядерной индустрии, полупроводников, информационных и биотехнологий, интеллектуальной собственности и т.д. (перечень будет дополняться со временем). Отдельное внимание будет уделено надлежащей защите финансовых и персональных баз данных граждан США. Надзору также будут подлежать процедуры получения иностранными инвесторами контролирующих мест в управляющих органах американских компаний. Правилами уточняются некоторые соответствующие сроки, в частности, понятие "основное место ведения бизнеса". Интересно, что новые нормы контроля будут распространяться и на покупку иностранцами недвижимости вблизи аэропортов, морских портов и военных объектов.

Впрочем, упомянутое нововведение администрации США прошло практически незамеченным в украинском информационном пространстве, а, между тем, оно должно было бы заинтересовать медиа и общественное мнение страны, которая уже шестой год противостоит российской агрессии. Ведь в Украине время от времени возникают более чем горячие дискуссии о целесообразности введения каких-либо ограничений в различных сферах, связанных с необходимостью противостояния Москве, в том числе со ссылкой на иностранный опыт.

Конечно, речь здесь идет не только об экономическом эгоизме, который с недавнего времени уже стал постоянным и даже в некоторой степени господствующим трендом в мировых торгово-экономических и инвестиционных отношениях. В частности, некоторые страны Европейского союза уже выражают обеспокоенность стремлением китайского капитала получить контроль над европейскими высокотехнологичными предприятиями. ЕС также требует от Пекина прекратить дискриминацию иностранных компаний в Китае. По некоторой информации, их, например, принуждают создавать совместные предприятия с китайскими партнерами, лишают возможности получать госзаказы и порой прямо не пускают в определенные секторы экономики Поднебесной. Кроме того, зарубежным фирмам среди прочего даже указывают, чтобы передавали местным предприятиям свои ноу-хау. Намерения относительно приобретения западных высокотехнологичных предприятий есть и у России.

Предоставление доступа или, наоборот, недоступ к рынку является одним из важных элементов "умной силы"



Как известно, Китай и Россия определены главными стратегическими оппонентами США. То есть сам вышеупомянутый шаг Белого дома по регулированию иностранных инвестиций (не секрет, что здесь речь идет, прежде всего, о китайских капиталовложениях в американскую экономику) выглядит как долгожданная и своевременная политика нынешней администрации США, направленная на усиление контроля одновременно с поощрением дружественных стран. Весьма показательно, что, учитывая состояние сегодняшнего сотрудничества в военной и разведывательной сферах, такие страны, как Канада, Великобритания и Австралия, являющиеся участниками общего с Соединенными Штатами разведывательного альянса, исключены из-под влияния новых правил.

Подытоживая, можно отметить, что введение данных ограничений выглядит более чем логичным в сегодняшние турбулентные времена: ограничение влияния конкурентов на американскую экономику, недопущение установления недружественными иностранцами контроля над критически важными сферами экономики и получения ими доступа к передовым американским технологиям.

Также есть основания полагать, что, исходя из ситуации, связанной с распространением коронавируса, уже в ближайшее время Соединенные Штаты решительно будут возвращать себе контроль над производством ряда критически важных медикаментов и сопутствующих товаров. Ведь, как недавно оказалось, в течение последних десятилетий много американских компаний с целью сокращения производственных расходов перенесли свои заводы в другие страны, в частности, в Китай. А сегодня эта ситуация рассматривается в США как несущая в себе опасность зависимости.

Украине же, кажется, уже давно следовало бы всерьез задуматься над созданием межведомственного института, подобного американскому, задачами которого была бы системная координация государственной инвестиционной политики. Ведь предоставление доступа или, наоборот, недоступ к рынку является одним из важных элементов "умной силы", как ее определяет известный политолог и эксперт по международной безопасности Джозеф Най, а также действенным инструментом любого уважающего себя государства.

Особенно актуально это выглядит на фоне резонансной истории вокруг продажи (во время войны!) контрольного пакета акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Січ" иностранным инвесторам.

Следовало бы также не терять время и наконец продумать действенный механизм приоритетного привлечения масштабных инвестиций именно из тех стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля. Подобные шаги должны стать элементами актуальной общегосударственной стратегии сдерживания агрессора. В свете последних событий отдельного внимания заслуживает и критически важная фармацевтическая отрасль.

Другими словами, инвестиционный ландшафт Украины должен соответствовать главным интересам государства в сфере национальной безопасности.