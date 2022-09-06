Рада утвердила формат работы восьмой сессии

Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания Фото: depositphotos.com

"На ближайшем пленарном заседании Рада снова проголосует за особенности работы парламента во время войны. Аналогичное решение мы принимали утром 24 февраля, когда началась война. Теперь новая, восьмая, сессия Рады, которая начинается с сентября, требует повторного решения", – написал он.

Согласно документу, Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания, которое продолжается до прекращения или отмены военного положения. При этом спикер парламента не будет закрывать заседание по его окончании, а объявит перерыв в его работе. Председатель ВРУ также определяет время и место продления пленарного заседания и, кроме того, при необходимости определяет способ голосования народных депутатов.

"Заседания Согласительного совета созываются спикером. Заседания комитетов (или ВСК) Верховной Рады Украины могут проводиться безотлагательно во время перерыва в пленарном заседании ВРУ", – отметил Железняк.