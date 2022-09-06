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Рада утвердила формат работы восьмой сессии

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Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания
Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на пленарном заседании 228 голосами поддержала постановление № 7736 об организации своей работы во время проведения восьмой сессии в условиях действия военного положения. Об этом 6 сентября сообщил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"На ближайшем пленарном заседании Рада снова проголосует за особенности работы парламента во время войны. Аналогичное решение мы принимали утром 24 февраля, когда началась война. Теперь новая, восьмая, сессия Рады, которая начинается с сентября, требует повторного решения", – написал он.

Согласно документу, Рада будет работать всю сессию в режиме одного пленарного заседания, которое продолжается до прекращения или отмены военного положения. При этом спикер парламента не будет закрывать заседание по его окончании, а объявит перерыв в его работе. Председатель ВРУ также определяет время и место продления пленарного заседания и, кроме того, при необходимости определяет способ голосования народных депутатов.

"Заседания Согласительного совета созываются спикером. Заседания комитетов (или ВСК) Верховной Рады Украины могут проводиться безотлагательно во время перерыва в пленарном заседании ВРУ", – отметил Железняк.

Контекст:

15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.

6 сентября Верховная Рада проголосовала за постановление №7739, которым продлевается запрет на трансляцию ее заседаний во время военного положения.

Теги: Верховная Рада, война, парламент, голосование, война России против Украины, заседание, Ярослав Железняк, вторжение России в Украину
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