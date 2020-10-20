"Рассчитывал подзаработать". Политолог Гайдай заявил, что Лерос обвинил депутата Киевсовета Терентьева в подкупе избирателей из мести

Внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что депутат Киевсовета Михаил Терентьев причастен к подкупу избирателей. Политолог Валентин Гайдай рассказал, что на нардеп сотрудничал с Терентьевым на местных выборах в 2015 году и "снова хотел подзаработать", но Терентьев отказал ему.

Внефракционный нардеп Гео Лерос в своем видеоблоге, опубликованном 19 октября заявил, что депутат Киевсовета Михаил Терентьев причастен к подкупу избирателей.

Он назвал Терентьева человеком, связанным с бывшим депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. По мнению нардепа, "людям Комарницкого важно занять места в Киевсовете, поэтому все его кандидаты в разных политсилах покупают голоса".

Политолог Валентин Гайдай в Facebook заявил, что Лерос сотрудничал с Терентьевым на местных выборах в 2015 году и делал для него различную видеопродукцию.

"Сейчас он рассчитывал снова подзаработать – но Терентьев не потянул возросшие желания депутата-видеоблогера и послал его куда подальше. Лерос, который, судя по всему, давно исполняет для [экс-главы Офиса президента Андрея] Богдана, решил отомстить. Ну, и заработать: он подослал к Терентьеву своего человека. Провокатор предложил услуги агитации со своим персоналом и в процессе переговоров задавал вопросы по поводу нюансов агитации и подсчета голосов и получал ответы по программе агитации и всех достижений кандидата за прошлые годы", – написал Гайдай.

Лерос "прекрасно знает, что Терентьев – порядочный парень", считает политолог. В противном случае, по мнению Гайдая, Лерос не сотрудничал бы с ним в прошлом.

"А судя по репликам "засланного казачка", Лерос явно неплохо разбирается в схемах по подкупу избирателей", – резюмировал политолог.

Терентьев баллотируется в Киевсовет от партии УДАР, писало издание "КиевВласть".