Рейтинг партии УДАР за месяц вырос почти в два раза – соцопрос

УДАР среди тех, кто пошел бы на выборы в ближайшие выходные и определился с выбором, поддерживают 4,5% Фото: udar.party

Такая доля избирателей отдала бы голоса за УДАР среди тех, кто пошел бы на выборы в ближайшие выходные и определился с выбором. В то же время, по результатам опроса, проведенного 26–29 октября, партия получила 2,6%.

Среди также не представленных сегодня в парламенте политических сил у потенциальной партии экс-спикера Верховной Рады, нардепа Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 9,9%, у "Силы и чести" – 6,7%, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 5,7%, у Радикальной партии – 5,4%, у партии "Наши" – 5,3%. Остальные политсилы не приблизились к проходному барьеру в 5%.

При этом лидером парламентского рейтинга, по данным КМИС, стала партия "Европейская солидарность". Второе место занимает "Слуга народа" с 15%, третье – Батьківщина" (13,3%). "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая сейчас тоже представлена в парламенте, получила 9,2% голосов опрошенных.