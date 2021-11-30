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Рейтинг партии УДАР за месяц вырос почти в два раза – соцопрос

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УДАР среди тех, кто пошел бы на выборы в ближайшие выходные и определился с выбором, поддерживают 4,5%
УДАР среди тех, кто пошел бы на выборы в ближайшие выходные и определился с выбором, поддерживают 4,5%
Фото: udar.party

Рейтинг партии "УДАР Виталия Кличко" вырос в ноябре до 4,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, обнародованные 30 ноября.

Такая доля избирателей отдала бы голоса за УДАР среди тех, кто пошел бы на выборы в ближайшие выходные и определился с выбором. В то же время, по результатам опроса, проведенного 26–29 октября, партия получила 2,6%.

Среди также не представленных сегодня в парламенте политических сил у потенциальной партии экс-спикера Верховной Рады, нардепа Дмитрия Разумкова "Разумная политика" – 9,9%, у "Силы и чести" – 6,7%, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 5,7%, у Радикальной партии – 5,4%, у партии "Наши" – 5,3%. Остальные политсилы не приблизились к проходному барьеру в 5%.

При этом лидером парламентского рейтинга, по данным КМИС, стала партия "Европейская солидарность". Второе место занимает "Слуга народа" с 15%, третье – Батьківщина" (13,3%).  "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая сейчас тоже представлена в парламенте, получила 9,2% голосов опрошенных.

Контекст:

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Теги: УДАР, выборы, рейтинг, соцопрос, КМИС, партия Наши, Сила и честь, Разумная политика
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