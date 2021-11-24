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"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге. В Раду проходят шесть партий – опрос

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Согласно результатам опроса, "Слугу народа" поддержали бы 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Согласно результатам опроса, "Слугу народа" поддержали бы 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором
Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Слуга народа" лидирует в рейтинге политических партий Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

В тройке лидеров идут "Европейская солидарность" (18,8%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,7%).

Также в парламент проходят "Батьківщина" (8,8%), партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7%) и "Сила и честь" (5,7%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. К проходному барьеру приближаются "Украинская стратегия Гройсмана" (4,4%) и партия "Наши" (4,3%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 0,2%.

Опрос проводился 11–17 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 человек методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, ВО Батьківщина, соцопрос, Центр Разумкова, Слуга народа, партия Наши, Оппозиционная платформа – За жизнь, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия
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