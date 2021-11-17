Карасев: "Слуга народа" повторяет ошибку Януковича, когда хочет принять закон о столице и поставить дублера Кличко

"Провластная партия "Слуга народа" совершает политическую ошибку, когда пытается "взять Киев", действуя в стиле Януковича. Я о попытке "слуг" разделить должности мэра и назначить своего председателя КГГА. Просто стоит вспомнить результат Партии регионов на киевских округах на выборах в 2012 году. Тогда кандидаты от провластной партии получили ноль мандатов из 13 возможных. Не помог ни админресурс, ни медиаресурс, ни гречка. Причина – в 2010 году Янукович, вопреки решению Конституции и закону о столице, назначил главой КГГА Александра Попова. Несмотря на отношение к [занимавшему тогда пост мэра Киева Леониду] Черновецкому, киевлянам не зашел такой антизаконный кульбит от регионалов", – подчеркнул Карасев.
Он считает, что и в этот раз киевляне не простят власти посягательства на их выбор.
"И несмотря на то, что за два года до выборов регионалы в Киеве хотели продемонстрировать инфраструктурный прорыв и купить любовь киевлян, это у них не получилось. Поэтому результат закономерный – разгромный проигрыш кандидатов от ПР в столице. Киевляне никогда не прощают посягательств власти на их право выбора. Такая же участь ждет и "Слугу народа" в попытке поставить своего дублера для мэра Кличко. Даже прикрываясь новым законом о столице. И еще стоит помнить: Кличко – это не Черновецкий. Кличко на прошлых выборах победил в первом туре (а кандидат от "слуг" была четвертой) и сейчас является политиком с наибольшей поддержкой среди киевлян", – написал политолог.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.
Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.
В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.
Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко.