Карасев: "Слуга народа" повторяет ошибку Януковича, когда хочет принять закон о столице и поставить дублера Кличко

Вадим Карасев: Просто стоит вспомнить результат Партии регионов на киевских округах на выборах в 2012 году Фото: Вадим Карасьов / Facebook

"Провластная партия "Слуга народа" совершает политическую ошибку, когда пытается "взять Киев", действуя в стиле Януковича. Я о попытке "слуг" разделить должности мэра и назначить своего председателя КГГА. Просто стоит вспомнить результат Партии регионов на киевских округах на выборах в 2012 году. Тогда кандидаты от провластной партии получили ноль мандатов из 13 возможных. Не помог ни админресурс, ни медиаресурс, ни гречка. Причина – в 2010 году Янукович, вопреки решению Конституции и закону о столице, назначил главой КГГА Александра Попова. Несмотря на отношение к [занимавшему тогда пост мэра Киева Леониду] Черновецкому, киевлянам не зашел такой антизаконный кульбит от регионалов", – подчеркнул Карасев.

Он считает, что и в этот раз киевляне не простят власти посягательства на их выбор.

"И несмотря на то, что за два года до выборов регионалы в Киеве хотели продемонстрировать инфраструктурный прорыв и купить любовь киевлян, это у них не получилось. Поэтому результат закономерный – разгромный проигрыш кандидатов от ПР в столице. Киевляне никогда не прощают посягательств власти на их право выбора. Такая же участь ждет и "Слугу народа" в попытке поставить своего дублера для мэра Кличко. Даже прикрываясь новым законом о столице. И еще стоит помнить: Кличко – это не Черновецкий. Кличко на прошлых выборах победил в первом туре (а кандидат от "слуг" была четвертой) и сейчас является политиком с наибольшей поддержкой среди киевлян", – написал политолог.