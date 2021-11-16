"Слуга народа" исключила Коваль из руководства партии "за связи с Разумковым" – СМИ

"Олю Коваль исключили из политсовета за связи с [экс-спикером Верховной Рады Дмитрием] Разумковым", – рассказал один из них.
Также, по информации источников, из политсовета был исключен депутат Киевсовета Георгий Зантарая, так как он – офицер Службы безопасности Украины и не может быть членом партии по закону.
Политсовет "Слуги народа" избрали на съезде партии в марте 2021 года. В него вошли 73 человека, писал "Укринформ", в том числе Коваль и Зантарая.
Коваль прошла в Раду под 57-м номером в списке.
Она была в числе немногочисленных нардепов от "Слуги народа", воздержавшихся при голосовании за отставку Разумкова с поста спикера парламента. Она также вошла в созданное Разумковым межфракционное объединение "Разумная политика".
Из фракции "Слуга народа" Коваль не выходила. "Независимо от того, кто в какой партии или фракции, мы объединяем свои усилия для совместной наработки и продвижения законодательных инициатив, которые улучшат жизнь украинцев", – поясняла она свое решение о вступлении в МФДО.