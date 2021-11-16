"Слуга народа" исключила Коваль из руководства партии "за связи с Разумковым" – СМИ

"Олю Коваль исключили из политсовета за связи с [экс-спикером Верховной Рады Дмитрием] Разумковым", – рассказал один из них.

Также, по информации источников, из политсовета был исключен депутат Киевсовета Георгий Зантарая, так как он – офицер Службы безопасности Украины и не может быть членом партии по закону.