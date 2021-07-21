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Российский политтехнолог Шувалов обжаловал в ОАСК запрет на въезд в Украину

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Шувалов обратился в украинский суд
Шувалов обратился в украинский суд
Фото: depositphotos.com

Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск против Государственной миграционной службы Украины в Окружной админсуд Киева из-за запрета на въезд в Украину. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ОАСК.

Также иск подан против департамента уголовного розыска Нацполиции и против начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" Натальи Сивак.

"Среди требований иска – признать противоправными действия ГМС 2 июня 2021 года о запрете въезда в Украину Игорю Шувалову и действия департамента уголовного розыска Нацполиции относительно составления и представления соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда", – говорится в сообщении.

Суд решает, открывать ли производство по этому иску.

Контекст:

Шувалов работал в Украине с 1998 года.

22 мая 2017 года Шувалова выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным тогдашнего нардепа от "Народного фронта", а сейчас замминистра внутренних дел Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.

В мае 2018 года Шувалов подал иск в Окружной админсуд Киева к Государственной миграционной службе Украины, в котором просил признать противоправным и отменить решение о запрете на въезд в Украину.

8 апреля 2019 года ОАСК отменил Шувалову запрет на въезд в Украину.

3 июня 2021 года Шувалова не пустили в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Игорь Шувалов, Окружной админсуд Киева, ОАСК
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