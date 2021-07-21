Российский политтехнолог Шувалов обжаловал в ОАСК запрет на въезд в Украину

Также иск подан против департамента уголовного розыска Нацполиции и против начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" Натальи Сивак.

"Среди требований иска – признать противоправными действия ГМС 2 июня 2021 года о запрете въезда в Украину Игорю Шувалову и действия департамента уголовного розыска Нацполиции относительно составления и представления соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда", – говорится в сообщении.

Суд решает, открывать ли производство по этому иску.