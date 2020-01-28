С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные – Минсоцполитики

Врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе, проинформировали в Министерстве социальной политики Украины.

С 1 апреля 2020 года в Украине планируют внедрить электронный больничный лист, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщила 28 января пресс-служба Минсоцполитики.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", – сказал Коваль.

По его словам, электронный больничный лист "принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных".

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования – в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным", – добавил Коваль.

По его словам, первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения Украины.

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. "Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные", – отмечали в Минздраве.