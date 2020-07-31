ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

С экс-нардепа Пашинского сняли электронный браслет – адвокат

У бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского истек срок домашнего ареста с ношением электронного браслета в конце мая этого года. Его адвокат Глеб Федур сообщил "Украинским новостям", что экс-депутат уже без браслета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Срок домашнего ареста с ношением браслета для Пашинского истек в конце мая
Срок домашнего ареста с ношением браслета для Пашинского истек в конце мая
Фото: Народний фронт / Facebook

С бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, которому Государственное бюро расследований (ГБР) в начале июля вручило обвинительный акт по делу о вооруженном нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, сняли электронный браслет. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал адвокат политика Глеб Федур в комментарии "Украинским новостям".

"Он уже без браслета", – заявил адвокат Пашинского.

Федур не уточнил, когда именно приняли это решение.

Источник "Украинских новостей" в правоохранительных органах утверждает, что срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек еще в конце мая этого года.

Сторона обвинения просила суд арестовать Пашинского с альтернативой внесения залога. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Пашинскому личное обязательство.

Ожидается, что заседание суда по делу Пашинского состоится 3 сентября.

ГБР 28 апреля сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского. Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с гражданином Вячеславом Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что, прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног.

Политику инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а в декабре изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Пашинский был депутатом Верховной Рады VVIII созывов. После Революции достоинства, в марте  июне 2014 года, был и.о. главы Администрации Президента.

Теги: Сергей Пашинский, Государственное бюро расследований, Вячеслав Химикус, электронный браслет, арест Пашинского
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS