С экс-нардепа Пашинского сняли электронный браслет – адвокат

У бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского истек срок домашнего ареста с ношением электронного браслета в конце мая этого года. Его адвокат Глеб Федур сообщил "Украинским новостям", что экс-депутат уже без браслета.

Срок домашнего ареста с ношением браслета для Пашинского истек в конце мая Фото: Народний фронт / Facebook

С бывшего депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, которому Государственное бюро расследований (ГБР) в начале июля вручило обвинительный акт по делу о вооруженном нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, сняли электронный браслет. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал адвокат политика Глеб Федур в комментарии "Украинским новостям".

"Он уже без браслета", – заявил адвокат Пашинского.

Федур не уточнил, когда именно приняли это решение.

Источник "Украинских новостей" в правоохранительных органах утверждает, что срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек еще в конце мая этого года.

Сторона обвинения просила суд арестовать Пашинского с альтернативой внесения залога. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Пашинскому личное обязательство.

Ожидается, что заседание суда по делу Пашинского состоится 3 сентября.

ГБР 28 апреля сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского. Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с гражданином Вячеславом Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что, прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног.

Политику инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В октябре 2019 года Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а в декабре изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Пашинский был депутатом Верховной Рады V–VIII созывов. После Революции достоинства, в марте – июне 2014 года, был и.о. главы Администрации Президента.