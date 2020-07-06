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ПОЛИТИКА

ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому по делу о стрельбе, он назвал его фейковым

По делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса бывшему народному депутату Сергею Пашинскому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Политик обвинил Государственное бюро расследований в фальсификации.

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Пашинскому 3 июля вручили обвинительный акт
Пашинскому 3 июля вручили обвинительный акт
Фото: nfront.org.ua

Государственное бюро расследований вручило бывшего народному депутату Украины Сергею Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в 2016 году, сообщили 6 июля агентству "Українські новини" в ГБР.

Обвинительный акт был вручен 3 июля, сегодня бюро планирует передать дело в суд. 

Пашинский назвал документ "фейковым и фальшивым" и опубликовал в Facebook видео, как его вручали.

"Сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов – фирменный знак Зе-власти. Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом деле Химикуса", – написал политик. 

https://www.facebook.com/100009285837723/videos/2724784904507677/

28 апреля ГБР сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского.

Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с гражданином Вячеславом Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног. 

Политику инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. 

В октябре 2019 года Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а в декабре изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 

Пашинский был депутатом Верховной Рады VVIII созывов. После Революции достоинства, в марте  июне 2014 года, был и.о. главы Администрации Президента.

Теги: стрельба, Сергей Пашинский, Государственное бюро расследований, обвинение, Вячеслав Химикус, ГБР
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