С начала войны Зеленский провел более 350 международных телефонных разговоров, первые – с Байденом, Шольцем и Джонсоном – Никифоров

Первый телефонный разговор 24 февраля Зеленский провел с Байденом, отметил Никифоров Фото: president.gov.ua

Об этом 29 декабря в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров со ссылкой на службу протокола.

"Первые разговоры 24 февраля (хронологически) – с [президентом США] Джо Байденом, [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем, [тогдашним премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном, [канцлером Австрии] Карлом Нехаммером, [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом, [премьер-министром Швеции] Магдаленой Андерссон, [главой Европейского совета] Шарлем Мишелем и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном. Последний на сейчас – 27 декабря с [премьер-министром Италии] Джорджей Мелони", – написал Никифоров.

Кроме того, Зеленский "186 раз общался или выступал онлайн".

"Впервые – 1 марта на сессии Европарламента. Последний раз – 28 декабря с генеральным директором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком", – рассказал Никифоров.

Также Зеленский "110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или с частными лицами".

"Первая встреча состоялась 15 марта с премьер-министрами [Польши, Словении и Чехии] Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петером Фиалой. Последняя пока – 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню", – отметил Никифоров.

По его словам, Зеленский 173 раза участвовал во внутренних мероприятиях, провел 44 заседания ставки верховного главнокомандующего.

"В статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. Выходных не планируем, поэтому к Новому году она еще изменится", – резюмировал Никифоров.