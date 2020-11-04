Бывший президент Грузии, лидер грузинской партии "Единое национальное движение", глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что переболел COVID-19 в легкой форме несколько недель назад.

Бывший президент Грузии, лидер грузинской партии "Единое национальное движение", глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что переболел COVID-19, но бессимптомно, и узнал об этом после результата теста на антитела. Об этом он заявил в эфире телеканала "ТВ Пирвели", сообщает "Грузия Online".

"Я перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем грипп, Многие люди говорят об этом. Разумеется, нам нужно быть осторожными. Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела", – заявил он.

Саакашвили призвал людей соблюдать карантинные правила, а именно носить маску и мыть руки.

"Вокруг меня многие переболели, и почти ни у кого не было осложнений. Потеря же страны – это действительно смертельно и может быть окончанием существования каждого из нас", – добавил он.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

В мире, по данным американского Института Джонса Хопкинса, по состоянию на 4 ноября зарегистрировано более 47,4 млн случаев COVID-19. Украина по этому показателю находится на 19-м месте.