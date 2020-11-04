ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Саакашвили заявил, что переболел COVID-19

Бывший президент Грузии, лидер грузинской партии "Единое национальное движение", глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что переболел COVID-19 в легкой форме несколько недель назад.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили призвал людей соблюдать карантинные правила
Саакашвили призвал людей соблюдать карантинные правила
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший президент Грузии, лидер грузинской партии "Единое национальное движение", глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили  заявил, что переболел COVID-19, но бессимптомно, и узнал об этом после результата теста на антитела. Об этом он заявил в эфире телеканала "ТВ Пирвели", сообщает "Грузия Online".

"Я перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем грипп, Многие люди говорят об этом. Разумеется, нам нужно быть осторожными. Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела", – заявил он.

Саакашвили призвал людей соблюдать карантинные правила, а именно носить маску и мыть руки. 

"Вокруг меня многие переболели, и почти ни у кого не было осложнений. Потеря же страны – это действительно смертельно и может быть окончанием существования каждого из нас", – добавил он.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

В мире, по данным американского Института Джонса Хопкинса, по состоянию на 4 ноября зарегистрировано более 47,4 млн случаев COVID-19. Украина по этому показателю находится на 19-м месте.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками
"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
51-летняя Лопес надела свадебное платье
51-летняя Лопес надела свадебное платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS