Саакашвили заявил, что свою миссию в Украине он отчасти выполнил

"Свою миссию в Украине уже отчасти я считаю выполненной. В 2015 году я писал пакет реформ, вот это часть этого пакета. Приняли земельные вещи, приняли по строительным разрешениям, сейчас приняли по морякам", – отметил Саакашвили.

"Реально прорывом" он назвал принятый в первом чтении законопроект о государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Полностью ликвидируется старая коррупционная система выдачи строительных разрешений, все полностью передается частным регистраторам. Надеюсь, это поддержат во втором чтении. Ты можешь вместо местных коррумпированных властей, которые считают себя феодалами, прийти к частному регистратору, как к нотариусу, получить от него строительное разрешение, не уплатив ни доллара взятки. [...] Как только это вступит в силу, все увидят разницу", – считает Саакашвили.