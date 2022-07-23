Саммит первых леди и джентльменов внесет свой вклад в защиту Украины и преодоление последствий террористических ударов РФ – Зеленский

Об этом 23 июля, выступая на открытии саммита, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.
По словам Зеленского, "война не сломала и не сломает Украину".
"Мы говорим об этом, чтобы в первый день мира чувствовать его полноценно, чтобы уже было системное восстановление того, что разрушила армия России, чтобы уже были гарантии безопасности для наших людей, чтобы люди уже знали, куда и как они могут вернуться, если они выехали за границу, спасаясь от боевых действий, – подчеркнул президент. – Чтобы медицинская система восстановила свой мощный потенциал, чтобы для родителей не осталось никаких вопросов без ответов об образовании, в первую очередь для их детей, чтобы люди знали, что у них в Украине есть рабочие места, есть выбор, как проявить себя".
Зеленский отметил, что второй саммит первых леди и джентльменов "сделает свой взнос в защиту государства и преодоление последствий российских террористических ударов".
Президент рассказал, что в ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом увидел, что "выступление первой леди в Конгрессе было услышано" – "есть активность и в отношении оружия для Украины, и юридического реагирования на то, что делает Россия".
Проведение второго саммита первых леди и джентльменов Зеленский анонсировал 10 июля. "Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди – наша самая большая ценность", – добавил президент.
Первая леди Елена Зеленская рассказала, что на саммите будут обсуждать темы, посвященные переселенцам, образованию и детям, физическому и ментальному восстановлению, а также женщинам.
Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме). В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт.