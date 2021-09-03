Самолет с нардепами от ОПЗЖ сел в аэропорту Полтавы, им не разрешили покинуть борт

Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов рассказал, что получил запрос на принятие борта с 15 пассажирами.

"Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. [Авиакомпания] "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров", – сказал глава ОГА.

По его словам, когда самолет приземлился, от СБУ поступила информация о том, что в самолете находятся народные депутаты.

"Работниками аэропорта были проведены переговоры с людьми, которые находились на борту самолета. Им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" якобы заверила их в возможности высадки", – уточнил он.

По данным "Украинской правды", самолет простоял в Полтаве несколько часов, а затем улетел в Харьков. Среди пассажиров рейса были: нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин, его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков. Также на борту самолета находились помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Журналистам, пытавшимся подтвердить информацию о пассажирах самолета, в ОПЗЖ сказали: "Ерунда". При этом источник "Украинской правды" в авиакомпании "Роза ветров" подтвердил, что эти люди были на борту. В авиакомпании сказали, что пассажиры знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но настояли на маршруте Киев – Полтава.

По данным сайта "Полтавщина", Левочкин и его друзья прилетели в Полтаву, чтобы посетить в Гадяче Полтавской области могилу хасидского раввина Шнеура Залмана, известного также как Альтер Ребе.

В Гадяче находится центр хасидизма "Адмор Азакен", который построили рядом с еврейским кладбищем. Массовое паломничество в Гадяч иудеи совершают в день рождения Альтер Ребе, 31 августа, и в день, когда празднуется еврейский Новый год.