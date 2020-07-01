Самый высокий электоральный рейтинг на выборах херсонского городского головы зафиксирован у экс-мэра Сальдо – опрос

Согласно результатам социологического исследования компании "Социополис", опубликованным 30 июня, самый высокий избирательный рейтинг на выборах городского головы сейчас у бывшего мэра города Владимира Сальдо.
Голоса опрошенных жителей Херсона распределились так:
20% от общего количества опрошенных и 23,6% тех, кто планирует принять участие в голосовании, не определились со своим кандидатом.
В потенциальном втором туре Сальдо обходит Кириллова с результатом 41% и 19,5% соответственно. Вторым потенциальным оппонентом Сальдо был действующий мэр Херсона Владимир Миколаенко, которого поддержали 7% респондентов против 43,7% в пользу Сальдо.
Социологи выяснили, как жители города относятся к нынешнему мэру и другим представителям местной власти.
"Поддерживают его работу на посту мэра города всего 14,0% опрошенных (в том числе полностью поддерживают – только 3,8%), а не поддерживают – 77,5% опрошенных (в том числе полностью не поддерживают – 59,2%). Согласно результатам опроса, большинство (56,9%) опрошенных жителей Херсона ничего не знают о деятельности главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, а о деятельности главы Херсонского областного совета Владислава Мангера ничего не знают 40,1% херсонцев. Поддерживают их деятельность соответственно 13,8% и 12,2% респондентов, а не поддерживают – соответственно 20,6% и 38,1% опрошенных жителей Херсона", – сказано в сообщении "Социополиса".
Если бы выборы депутатов Херсонского городского совета проходили в первой половине июня 2020 года, наибольшее количество голосов избирателей набрала бы партия "Слуга народа". В целом рейтинг партий выглядит так:
Остальные партии пока не проходят 5-процентный барьер, но 16,3% опрошенных не определились со своим выбором.
Всего было опрошено 1210 зарегистрированных жителей Херсона в возрасте 18 лет и старше. Опрос охватывал всю территорию Херсона и проводился по участкам, границы которых совпадали с границами избирательных участков. В пределах каждого участка опрашивались только респонденты, зарегистрированные в домах, входящих в состав соответствующего избирательного участка. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает: 2,8% – для данных, близких к 50%; 2,5% – для данных, близких к 25% и 75%; 1,7% – для данных, близких к 10% и 90%; 1,2% – для данных, близких к 5% и 95%.