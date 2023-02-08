САП вручила нардепу обвинительный акт о недостоверном декларировании. По данным СМИ, речь о Герасимове

"По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год. Общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет около 8 млн грн", – говорится в релизе.

По данным следствия, нардеп не задекларировал двухэтажное дуплексное жилье и паркоместо в провинции Аликанте в Испании, а также не внес в декларацию данные о $1657, размещенных на одном из его банковских счетов в Украине. Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Также САП обнародовала видео, на котором показано, как прокурор вручала депутату обвинительный акт, а тот отказывался брать документы, закрыл дверь автомобиля и уехал. Прокурор сказала, что материалы обвинения ему направят по почте. Имя нардепа в релизе не упоминают, его лицо заблюрено на видео.

По информации "Украинской правды", речь идет о сопредседателе фракции "Европейская солидарность" Артуре Герасимове. Это косвенно подтверждает ролик, опубликованный САП, – голос парламентария не изменяли.

Герасимов после появления информации, что его подозревают в недостоверном декларировании, заявлял, что не должен был декларировать недвижимость, купленную им в Испании.