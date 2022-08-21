СБУ и Офис генпрокурора опровергли сообщения о подозрении Смешко в госизмене

В начала августа в сети появились сообщения о якобы производстве по подозрению в госизмене в отношении Смешко Фото: sylaichest.org

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Едином реестре досудебных расследований нет уголовных производств о привлечении Смешко к ответственности как подозреваемого или обвиняемого.

Фото: sylaichest.org



В ответе СБУ также отмечается, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований уголовные производства в отношении Смешко не расследуются, обвинительные акты в суд не направлялись.

Фото: sylaichest.org

"Таким образом, распространенная в эфире объединенного телемарафона информация не соответствует действительности, является негативной, посягает на честь, достоинство и деловую репутацию Игоря Смешко и направлена на подрыв его авторитета в обществе", – заявили в партии.

В политсиле считают, что сообщения о производстве в отношении Смешко являются политической провокацией, которая должна была подорвать его репутацию.

При этом это провокация была проведена именно в то время, когда на официальном сайте президента Украины 4 августа была зарегистрирована петиция о назначении Смешко на должность главы СБУ. В партии отметили, что ни они, ни сам Смешко не являются инициаторами данной петиции.

"Надеемся, что телеведущая Наталья Мосейчук не была заинтересована в этой провокации, использовав для нее эфир на рейтинговом телеканале, который во время военного положения интегрирован в общенациональную сеть телерадиовещания. Искренне ожидаем от нее также соответствующего официального опровержения лжи таким образом, как она была распространена на этом же телеканале", – добавили в партии.