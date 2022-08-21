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ПОЛИТИКА

СБУ и Офис генпрокурора опровергли сообщения о подозрении Смешко в госизмене

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В начала августа в сети появились сообщения о якобы производстве по подозрению в госизмене в отношении Смешко
В начала августа в сети появились сообщения о якобы производстве по подозрению в госизмене в отношении Смешко
Фото: sylaichest.org

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора опровергли сообщения о якобы уголовном производстве по факту госизмены в отношении главы партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Соответствующие ответы на запросы опубликовала пресс-служба партии на своем сайте.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Едином реестре досудебных расследований нет уголовных производств о привлечении Смешко к ответственности как подозреваемого или обвиняемого.

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org

В ответе СБУ также отмечается, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований уголовные производства в отношении Смешко не расследуются, обвинительные акты в суд не направлялись.

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org

"Таким образом, распространенная в эфире объединенного телемарафона информация не соответствует действительности, является негативной, посягает на честь, достоинство и деловую репутацию Игоря Смешко и направлена на подрыв его авторитета в обществе", – заявили в партии.

В политсиле считают, что сообщения о производстве в отношении Смешко являются политической провокацией, которая должна была подорвать его репутацию.

При этом это провокация была проведена именно в то время, когда на официальном сайте президента Украины 4 августа была зарегистрирована петиция о назначении Смешко на должность главы СБУ. В партии отметили, что ни они, ни сам Смешко не являются инициаторами данной петиции.

"Надеемся, что телеведущая Наталья Мосейчук не была заинтересована в этой провокации, использовав для нее эфир на рейтинговом телеканале, который во время военного положения интегрирован в общенациональную сеть телерадиовещания. Искренне ожидаем от нее также соответствующего официального опровержения лжи таким образом, как она была распространена на этом же телеканале", – добавили в партии.

Контекст:

6 августа телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук в эфире национального телемарафона, ссылаясь на украинские паблики, говорила о "производстве в отношении" Смешко. Она сказала, что политику якобы инкриминируют госизмену и что якобы он "готовился стать президентом Украины", если глава государства Владимир Зеленский покинет страну. Аналогичное сообщение публиковал также анонимный Telegram-канала "Карточный офис".

В партии "Сила и честь" 8 августа в ответ на эти сообщения заявили об информационной атаке в адрес политика.

Теги: Украина, Игорь Смешко, уголовное производство, Наталья Мосейчук, Сила и честь
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