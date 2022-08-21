СБУ и Офис генпрокурора опровергли сообщения о подозрении Смешко в госизмене

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Едином реестре досудебных расследований нет уголовных производств о привлечении Смешко к ответственности как подозреваемого или обвиняемого.
В ответе СБУ также отмечается, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований уголовные производства в отношении Смешко не расследуются, обвинительные акты в суд не направлялись.
"Таким образом, распространенная в эфире объединенного телемарафона информация не соответствует действительности, является негативной, посягает на честь, достоинство и деловую репутацию Игоря Смешко и направлена на подрыв его авторитета в обществе", – заявили в партии.
В политсиле считают, что сообщения о производстве в отношении Смешко являются политической провокацией, которая должна была подорвать его репутацию.
При этом это провокация была проведена именно в то время, когда на официальном сайте президента Украины 4 августа была зарегистрирована петиция о назначении Смешко на должность главы СБУ. В партии отметили, что ни они, ни сам Смешко не являются инициаторами данной петиции.
"Надеемся, что телеведущая Наталья Мосейчук не была заинтересована в этой провокации, использовав для нее эфир на рейтинговом телеканале, который во время военного положения интегрирован в общенациональную сеть телерадиовещания. Искренне ожидаем от нее также соответствующего официального опровержения лжи таким образом, как она была распространена на этом же телеканале", – добавили в партии.
6 августа телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук в эфире национального телемарафона, ссылаясь на украинские паблики, говорила о "производстве в отношении" Смешко. Она сказала, что политику якобы инкриминируют госизмену и что якобы он "готовился стать президентом Украины", если глава государства Владимир Зеленский покинет страну. Аналогичное сообщение публиковал также анонимный Telegram-канала "Карточный офис".
В партии "Сила и честь" 8 августа в ответ на эти сообщения заявили об информационной атаке в адрес политика.