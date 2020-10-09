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ПОЛИТИКА

СБУ нашла 32 украденные баржи Дунайского пароходства

Правоохранители провели обыски по местам жительства и в офисах ряда фирм – фигурантов дела о присвоении барж Украинского Дунайского пароходства. "Думская" отмечала, что обыски проходили в офисах политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

32 баржи незаконно перевезли в одну из стран Черноморского бассейна, где их переоборудовали
32 баржи незаконно перевезли в одну из стран Черноморского бассейна, где их переоборудовали
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерсантов, которые присвоили суда Украинского Дунайского пароходства (УДП), которое подчиняется Министерству инфраструктуры. Об этом 8 октября говорится на сайте СБУ.

Оперативники установили, что противоправную сделку организовало в 2017–2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Злоумышленники незаконно перевезли суда в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисах ряда фирм, задействованных в схеме. "Думская" отмечала, что обыски проходили в офисах политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь", в частности в приемной кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ, экс-главы облгосадминистрации времен экс-президента Виктора Януковича Николая Скорика.

Следственные действия СБУ проводила совместно с Национальным антикоррупционным бюро. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью).

Правоохранители также установили местонахождение судов, принимаются меры для возвращения их в государственную собственность.

На расследование СБУ и НАБУ отреагировал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Ровно год назад, 8 октября, бывший глава УДП Дмитрий Чалый, тот самый, который говорил, что компания – банкрот, но он ее готов приватизировать, был уволен с должности. Тогда мы начали полную перезагрузку работы компании, которая к тому времени имела за плечами только многочисленные долги и коррупцию, полученную от предшественников", – написал он.

В 2020 году, по словам министра, компанию удалось вывести в прибыль.

Теги: СБУ, обыск, Николай Скорик, НАБУ, баржа, ОПЗЖ
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