СБУ обнаружила хищение 17 млн грн чиновниками бывшего Минкульта

Чиновники историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры, по завышенной стоимости приобрели административное здание в Переяславе Киевской области, сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты почти 17 млн грн бюджетных средств чиновниками историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе Киевской области. Стоимость имущества составила 2,5 млн грн, однако чиновники приобрели его за более чем 19 млн грн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили.

Сейчас всем трем фигурантам объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Их имена не раскрываются.