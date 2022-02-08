СБУ подозревает депутата Харьковского горсовета в самовольном захвате земли

По данным спецслужбы, обязательные платежи в городской бюджет за пользование земельным участком не перечислялись. По подсчетам специалистов Госгеокадастра, нанесенный таким образом ущерб превышает 155 тыс. грн.
Бизнесмену сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины.
СБУ не называет имени депутата, о котором идет речь, но НВ со ссылкой на источники в горсовете и местное издание "DepoХарків"со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что это Александр Василенко, глава правления и бенефициар ОАО "Завод Фрунзе", депутат фракции горсовета "Блок Кернеса – Успешный Харьков".