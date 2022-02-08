СБУ подозревает депутата Харьковского горсовета в самовольном захвате земли

По данным СБУ, депутат захватил участок и не платил за пользование им Фото: Служба безпеки України / Facebook

Отмечается, что политик также является руководителем и владельцем местного коммерческого предприятия.

По данным следствия, он "самовольно захватил земельный участок площадью около 9 тыс. м², который по документам находится в коммунальной собственности и принадлежат территориальной общине Харькова, ограничил доступ граждан на самозахваченную территорию и стал использовать ее для собственных предпринимательских целей".