СБУ разоблачила двух граждан РФ, которые пытались устроиться в Нацгвардию Украины

Украинские правоохранители проверяют информацию о причастности к деятельности спецслужб РФ двух россиян, которые пытались устроиться в Нацгвардию Украины.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться в Национальную гвардию Украины. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления документов они сознательно скрыли наличие у них гражданства РФ.

Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания в оккупированном Крыму. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй закончил школу в РФ, получил российский паспорт и переехал на постоянное жительство в Украину, став ее гражданином.

Сейчас проверяется информация о причастности данных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Полученную информацию Служба безопасности Украины передала командованию Национальной гвардии.