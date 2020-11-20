СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

Незаконную схему закупки медицинской продукции по завышенной цене организовала руководитель одного из медучреждений Черкасс, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, на закупленные защитные костюмы для врачей цена превышала рыночную более чем в два раза Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель медучреждения. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных законодательством.

Согласно результатам экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб на сумму более чем 2,4 млн грн.

Руководительнице медучреждения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.