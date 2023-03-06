СБУ задержала еще одного заместителя главы Одесской ОВА. СМИ сообщили, что его подозревают в получении взятки

Об этом 6 марта в Telegram сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.Н., сейчас идут следственные действия. Все подробности по существу дела будут доказаны позже, – написал Марченко. – Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц, независимо от должности, которую они занимают".

Ткачука задержали по подозрению в получении взятки, сообщила "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Ткачук был назначен на должность замглавы Одесской ОВА в октябре 2022 года, отмечается на сайте администрации.