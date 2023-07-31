Сети взбудоражил пост о том, что украинцы "заслужили войну", автору пожелали "победить совок в голове"

Пост был опубликован во второй половине дня 30 июля. Толкачев заявил, что это его "крик души", и назвал "закономерной" войну РФ против Украины.

"Нынешняя война является закономерным следствием 30 лет нашей бесхозяйственности, разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации и гнили. Мы просрали страну, которая в 1991 году по уровню ВВП только в пять – семь раз уступала Китаю. Все потратили, все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили. Почему так? Потому что "урвать себе", эгоизм, хитроумие, "насрать на всех" стало моральным кредо наших людей", – написал он.

Автор рассказал несколько историй о том, как он, по его же словам, "наелся дерьма от людей", возмутился "процветанием культа хейта" и "токсической средой" в стране, заявил, что украинская "национальная неблагодарность уже начинает раздражать мир" и призвал благодарить, учиться поддерживать и ценить труд других.

"Я все еще верю, что омріяна Україна – возможна. Но знать путь и пройти его – это не одно и то же", – резюмировал он, выразив готовность к хейту в комментариях.

В продолжение Толкачев опубликовал еще один пост, в котором заявил, что, "несмотря на все съеденное дерьмо, всегда пытался видеть в каждом человеке "прекрасную белую чайку", как завещал Ричард Бах".

"И продолжаю верить в украинцев. И, несмотря ни на что, продолжаю любить. Вот поэтому и пишу это. Потому что любовь – это не "по головке гладить". Иногда именно любовь нуждается в том, чтобы обратить внимание на недостатки, сделать больно, чтобы человек изменился. И откровенно сказать: "Да ты же мудак! Не надо так!" Я очень благодарю всех моих друзей, которые поддержали меня в предыдущем посте. Всегда знал, что прекрасных людей в Украине очень много. Однако вы сами знаете, что делает ложка дегтя в бочке меда, какой бы большой она ни была. Мы должны стать теми изменениями, к которым мы стремимся. Стать омріяною Україною", – добавил он. Этот пост получил меньше реакций и репостов (2,5 тыс. лайков и около 700 репостов).

Поэт и пиар-менеджер Татьяна Власова призвала автора не путать понятия.

"Весь пост о том, какие украинцы "гнилые моральные деграданты", "эгоисты", "воры" и "разгильдяи". И поэтому, мол, война является закономерным следствием этого. Ведь мы, мол, "просрали страну". И "война стала результатом нашей коллективной нравственной деградации". Я очень извиняюсь, но – серьезно? Оказывается, теперь украинцы сами виноваты в том, что началась война? А может, давайте все же не путать понятия? Нынешняя война является закономерным следствием имперских замашек нашего соседа. Все остальное, о чем говорится в сообщении, которое так активно репостят, – это внутренние проблемы / особенности менталитета / последствия недостаточного воспитания или необразованности населения / остатки постсоветства в сознании и так далее. Но это не причины войны с Россией. И нет, украинцы не заслужили этой войны", – подчеркнула она.

Украинский журналист, служащий в ВСУ сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов напомнил, что причиной агрессии является агрессор.

"Никто не заслуживает геноцида. Никто не заслуживает того, чтобы его родных убивали. Никто не заслуживает того, чтобы на него падали ракеты. Никто, долбанные вы нос, уши и пупок любители красного словца. Как бы ни ссорился, как бы ни голосовал, как бы ни сморкался в скатерть, как бы ни матерился и на каком бы языке. В мире много народов, которые более раздолбанные, чем украинцы. Никто из них не заслужил геноцид. Причиной агрессии является агрессор. Причиной геноцида является тот, кто совершает геноцид", – написал он.

Слова о том, что украинцы "сами виноваты", – в корне лживое и опасное утверждение, отметила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"Никто и никогда не заслуживает геноцида. Повторяю: никто и никогда. И ничто и никогда не может оправдать действия агрессора и оккупанта. Ваше "сами виноваты" напоминает "изнасиловали, потому что не нужно было короткую юбку надевать". Но ведь ваш тезис еще хуже, потому что не просто демотивирует сейчас, а на 100% отвечает тем нарративам, которые Москва хотела бы вложить в головы украинцев. Вложить, чтобы победить и поработить", – подчеркнула она.

О вреде таких высказываний написала и главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Я не буду и не хочу идеализировать наше общество. Уже много лет я среди прочего пишу о коррупции, отсутствии деловитости и деградации государственных институтов. Можно в этом винить политическую элиту, но она тоже часть общества и практикует принципы существующего общественного договора. Я участвовала в первом Майдане, когда мне было 17 лет. Во время второго мне было 26. Уже девять лет я не могу поехать домой, потому что Крым оккупирован. Мне иногда сложно воспринять тот факт, что почти 20 лет моей жизни пришлось на демократическое преобразование страны. Что девять из них идет эта ужасная война. И вместе с этим в стране до сих пор существуют такие ужасные явления, как беззаконие, кумовство, что реформы делаются не так быстро, как хотелось бы. И, признаюсь честно, мне всегда больно писать об этом", – подчеркнула она.

Россия начала войну, в том числе годами и десятилетиями "используя тезис, что мы "просрали страну с большим ВВП в начале 90-х", а также насаждая мнение о неспособности иметь независимость и о том, что в Советском Союзе "было лучше", продолжила журналистка.

Мусаева добавила, что Украина как раз за 33 года своей независимости пыталась победить совок и в головах людей, и в стране.

"Да, этот процесс требует времени, переосмысления, потрясений. Но я уверена, что из всех стран бывшей советской империи мы совершили самый большой прорыв в демократизации, в разрушении прежних экономических и гуманитарных связей с Москвой, в деколонизации. Да, на этом пути у нас была куча ошибок. Незрелый политический класс. Первоначальное накопление капиталов. Законы дикого Запада. Но два раза это заставляло украинцев выходить на Майдан. Наши люди, наше общество проходит болезненный путь очищения, преодоления ига и десятилетий фактически оккупации", – подчеркнула она.

Главред УП рассказала, что в 17 лет, переезжая в Киев как крымская татарка, боялась быть отторгнутой и "другой".

"Возможно мне очень повезло, но никогда и нигде я не встречала такого количества людей, как в Украине. Никогда и нигде я не встречала такой самоотверженности, инициативности и поддержки, – добавила она. – Да, эти самоотверженность и любовь существуют и живут рядом с ужасными явлениями в государственном управлении, отсутствием справедливости на местах, кучей других проблем, с которыми, поверьте, я встречаюсь ежедневно и иногда также могут опускаться руки. Но я знаю, что именно эта человечность, эта удивительная самоотдача помогают нам в такие темные времена".

По словам Мусаевой, РФ начала войну, "чтобы уничтожить эти побеги новой Украины" и здорового общества.

"Эту войну Россия начала, чтобы снова погрузить нас в совок, откуда мы все время пытаемся вынырнуть. И коллективная моральная деградация – это все-таки прийти на другую землю, убивать детей, стариков, насиловать женщин. И не нужно перекладывать ответственность на жертву. Это несправедливо и неправильно. Поэтому пожелаю автору победить совок в своей голове", – резюмировала она.

Украинская журналистка и активистка Александра Жаркова добавила, что у людей, которые занимаются какой-то общественной или социальной деятельностью "во благо страны и людей", "рано или поздно возникает ситуация, когда ты сталкиваешься с неблагодарностью, хамством, попыткой тебя намахать, урвать какую-то выгоду, безразличием, в конце концов – от своих же".

"Когда делаешь, а говорят "почему так мало", когда при любых неурядицах тебе высыпают кучу возмущений, которые не по адресу. Когда организуешь акцию, на нее приходит 50 человек, а на бесплатный концерт или фестиваль – тысяча. Когда идет сбор, но средства невозможно собрать, хотя на поездки по другим городам, воскресные кафе, развлечения и новые шмотки в H&M средства есть у тех же людей, у которых спрашиваешь помощь (здесь я в большей степени, пожалуй, о зарубежье, потому что сейчас нахожусь не в Украине)", – добавила она.

Жаркова тоже сравнила его меседж с виктимблейдингом, когда "виновата" жертва.

"Сообщение "украинцы заслужили эту войну" я прочла в местной группе украинцев в Германии. Его распространила "хорошая русская" с комментом "сначала разберитесь внутри страны". Конечно, после моего вопроса, не желает ли она сходить на х...й, она свое сообщение удалила. Но сам факт. В Twitter это сообщение разносят российские либералы и пишут: "Что им мешало построить страну, на которую нельзя было бы напасть?" Снова жертва виновата, не нападающий. В стремлении смешать с говном сограждан (часто очень обоснованным желанием) не следует забывать, что рядом строчат россияне, чтобы еще хоть как-то оправдать свою войну. Я знаю много хороших украинцев. Знаю много плохих, подлых, неадекватных, алчных, низменных. Возможно, эти люди заслужили х...евую жизнь в пределах одной страны. Но никто из них не заслужил этой войны. Мы этой войны не заслужили", – добавила журналистка.

Экс-полицейская, блогер и соосновательница организации "Защита прав ребенка" Зоя Мельник задалась вопросом, какую цель преследуют люди, которые репостят сообщение Толкачева.

"Не знаю, враждебное ли это ИПСО или, скорее, полезные [президенту РФ Владимиру] Путину дураки, но люди, которые репостят это дерьмо, скажите, что мешает вам писать о собственных поступках и собственных заслугах? О собственной вине, раз уж вам так хочется посыпать голову пеплом? Пишите, что вы давали взятки, нарушали правила, ковырялись в носу и прочее, или храбрости не хватает писать "я" а не "мы"?" – возмутилась она и задала вопрос о последствиях таких высказываний.

"Думали ли вы над тем, что вас читают родственники и близкие погибших, люди, пережившие плен и пытки, военные и вообще люди с ПТСР, которым вы, навязывая чувство вины, наносите еще больше вреда?" – добавила она.

Украинцы часто бывают недобры друг к другу, слишком наэлектризованы, а поэтому агрессивны и уязвимы одновременно, добавила украинский режисер Ирина Цилык.

"Мы бываем неблагодарны, злы, жестоки, мелочны, ленивы и какие угодно. Но мы также часто бываем очень щедры, смелы, трудолюбивы, человечны, иногда переворачиваем горы ради других, мы способны на высокие пожертвования и такие поступки, от которых перехватывает дух", – подчеркнула она.

Цилык напомнила, что категорические обобщения – это всегда зло и тупиковый путь.

"У нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности? Какой бред, извините. Сколько красивых проявлений взаимоподдержки мы видели за все эти годы. Конечно, многое зависит от фокуса внимания. Кто-то видит вокруг себя неблагодарных мудаков и позволяет себе обобщение по отношению ко всему народу, а кто-то больше обращает внимание на противоположные поступки и… тоже иногда обобщает. Или нет. Мы все очень разные. Такие и сякие. Благодарные и неблагодарные, хейтеры и те, кто встанет горой за жертв хейта, активисты и диванные критики и так далее. Словом, лично я в своей стране тоже вижу много гнили, но одновременно и так много красоты (во всех ее возможных формах). И нет, мы не заслужили, никак не заслужили этой войны", – заключила она.