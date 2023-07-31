В Кривом Роге объявлен траур в память о погибших в результате российского удара. Пострадавших уже 73 – Вилкул

В Кривом Роге в результате российской ракетной атаки по гражданским объектам погибли пять и ранены 73 человека Фото: ДСНС України / Telegram

"Информация на сейчас: ранены 73, в том числе восемь детей. В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии", – написал он.

Вилкул добавил, что спасательная операция продолжается, на месте прилетов разбирают завалы. По его данным, за помощью в расселении в штабы по оказанию помощи обратилось пять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram выразил соболезнования семьям погибших.

Глава государства впервые сообщил, что мишенью оккупантов кроме жилого дома и учебного заведения было еще одно административное здание. Из поста Зеленского невозможно сделать вывод, пострадало ли оно каким-либо образом.

Предварительно было известно о попаданиях двух баллистических ракет (эту информацию подтвердил президент) по жилому дому и техникуму политехнического института соответственно.