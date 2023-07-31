В Кривом Роге объявлен траур в память о погибших в результате российского удара. Пострадавших уже 73 – Вилкул

"Информация на сейчас: ранены 73, в том числе восемь детей. В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии", – написал он.
Вилкул добавил, что спасательная операция продолжается, на месте прилетов разбирают завалы. По его данным, за помощью в расселении в штабы по оказанию помощи обратилось пять человек.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram выразил соболезнования семьям погибших.
Глава государства впервые сообщил, что мишенью оккупантов кроме жилого дома и учебного заведения было еще одно административное здание. Из поста Зеленского невозможно сделать вывод, пострадало ли оно каким-либо образом.
Предварительно было известно о попаданиях двух баллистических ракет (эту информацию подтвердил президент) по жилому дому и техникуму политехнического института соответственно.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара. Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 31 пострадавшем, среди которых четверо детей. По состоянию на 16.40 31 июля Лысак проинформировал о пяти погибших и 64 пострадавших.