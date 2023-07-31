Ракетный удар РФ по Кривому Рогу. В Днепропетровской ОВА сообщили о пяти погибших и 64 пострадавших

По состоянию на 12.10 было известно о четырех погибших в результате российского обстрела, отмечали в ГСЧС.

"Пятеро погибших, среди которых ребенок, – написал Лысак в 16.36. – Уже известно о 64 пострадавших. Из них – двое мальчиков и три девочки. От четырех до 17 лет".

По словам главы Днепропетровской ОВА, большинство раненых будут лечиться дома, но более 20 остаются в больницах.

"Прощения не будет! Никогда! Болотные нелюди заплатят! За каждого невинно убитого... За страдания наших людей... За слезы матерей", – подчеркнул Лысак.